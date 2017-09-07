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Жилой Комплекс «Галактика»

Квартал комфорт-класса в двух шагах от м. Фрунзенская, 

квартиры от 4 млн. руб

СТАРТ ПРОДАЖ НОВЫХ КОРПУСОВ

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ЖК ГАЛАКТИКА

Новый квартал в шаге от трех метро

Элегантный вид домов благодаря

современной архитектуре 

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ЖК ГАЛАКТИКА ПРЕМИУМ

Продуманные планировки, просторные кухни и кухни-гостиные, отсутствие студий, наличие 4-комнатных квартир

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ЖК ГАЛАКТИКА PRO

Видовые квартиры с террасами 

Лучшие цены на старте

Архитектура от "Студии 44"

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Планировки и цены

Лучшие предложения!

Студия 29 м2

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Студия 30 м2

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1к. кв. 36 м2

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1к. кв. 36,4 м2

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1к. кв. 44 м2

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2к. кв. 56 м2

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2к. кв. 63 м2

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2к. кв. 68 м2

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2к. кв. 69 м2

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3к. кв. 72 м2

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3к. кв. 74 м2

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3к. кв. 83 м2

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3к. кв. 84 м2

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3к. кв. 87 м2

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4Е. кв. 108 м2

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с планировками и ценами 

в ЖК «Галактика»

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В «Галактике» есть все!

Коммерческие помещения

Все помещения универсальны: здесь могут размещаться магазины, предприятия сферы услуг, кафе и рестораны, а также офисы компаний.

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КАК КУПИТЬ

ЧТОБЫ ПРИОБРЕСТИ КВАРТИРУ, ВЫ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕДИНОВРЕМЕННУЮ ОПЛАТУ, БЕСПРОЦЕНТНУЮ РАССРОЧКУ ИЛИ ИПОТЕЧНУЮ ПРОГРАММУ ОДНОГО ИЗ БАНКОВ‐ПАРТНЕРОВ, СТАВКИ ОТ 6%

ИПОТЕКА ОТ БАНКОВ ПАРТНЕРОВ


Мы предоставляем самые выгодные условия на ипотеку: ставки от 6% годовых.

Вам нужно заполнить всего одну анкету и наш ипотечный специалист получит одобрение от банков партнеров, в течении одного дня. И это для Вас будет абсолютно бесплатно!

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РАССРОЧКА ДО ДЕКАБРЯ 2023 ГОДА

На покупку квартиры действуют несколько вариантов рассрочки, в зависимости от размера вашего первоначального взноса. Взносы осуществляются равными ежеквартальными платежами. Кроме того, мы предложим вам особые условия рассрочки пока вы продаете вашу старую квартиру. Если вам требуется еще немного времени до продажи имеющегося жилья, воспользуйтесь нашим выгодным предложением по рассрочке и получите дополнительную скидку при досрочной оплате новой квартиры! 

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Запись на экскурсию в 

ЖК «Галактика»

Посещение объекта возможно только по предварительной записи по телефону +7(812)408-18-16 или заполнив онлайн заявку!

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Разрешительная документация
Проектная декларация

ЖК "Галактика"

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Разрешение на строительство 

ЖК "Галактика"

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Свидетельство о собственности

ЖК "Галактика"

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Санкт-Петербург

Московский пр.
Тел: +7 (812) 408-18-16
info@estate-812.ru

АДРЕС ЖК «Галактика»

Санкт-Петербург, Московский пр.


Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт 

носит исключительно информационный характер и ни при каких 

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Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации.

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Мы не передаем Вашу персональную информацию третьим лицам
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Мы не передаем Вашу персональную информацию третьим лицам
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Мы не передаем Вашу персональную информацию третьим лицам
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Политика конфиденциальности

Соблюдение Вашей конфиденциальности важно для нас. По этой причине, мы разработали Политику Конфиденциальности, которая описывает, как мы используем и храним Вашу информацию. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими правилами соблюдения конфиденциальности и сообщите нам, если у вас возникнут какие-либо вопросы.

Сбор и использование персональной информации

Под персональной информацией понимаются данные, которые могут быть использованы для идентификации определенного лица либо связи с ним.

От вас может быть запрошено предоставление вашей персональной информации в любой момент, когда вы связываетесь с нами.

Ниже приведены некоторые примеры типов персональной информации, которую мы можем собирать, и как мы можем использовать такую информацию.

Какую персональную информацию мы собираем:

  • Когда вы оставляете заявку на сайте, мы можем собирать различную информацию, включая ваши имя, номер телефона, адрес электронной почты и т.д.

Как мы используем вашу персональную информацию:

  • Собираемая нами персональная информация позволяет нам связываться с вами и сообщать об уникальных предложениях, акциях и других мероприятиях и ближайших событиях.
  • Время от времени, мы можем использовать вашу персональную информацию для отправки важных уведомлений и сообщений.
  • Мы также можем использовать персональную информацию для внутренних целей, таких как проведения аудита, анализа данных и различных исследований в целях улучшения услуг предоставляемых нами и предоставления Вам рекомендаций относительно наших услуг.
  • Если вы принимаете участие в розыгрыше призов, конкурсе или сходном стимулирующем мероприятии, мы можем использовать предоставляемую вами информацию для управления такими программами.

Раскрытие информации третьим лицам

Мы не раскрываем полученную от Вас информацию третьим лицам.

Исключения:

  • В случае если необходимо — в соответствии с законом, судебным порядком, в судебном разбирательстве, и/или на основании публичных запросов или запросов от государственных органов на территории РФ — раскрыть вашу персональную информацию. Мы также можем раскрывать информацию о вас если мы определим, что такое раскрытие необходимо или уместно в целях безопасности, поддержания правопорядка, или иных общественно важных случаях.
  • В случае реорганизации, слияния или продажи мы можем передать собираемую нами персональную информацию соответствующему третьему лицу – правопреемнику.

Защита персональной информации

Мы предпринимаем меры предосторожности — включая административные, технические и физические — для защиты вашей персональной информации от утраты, кражи, и недобросовестного использования, а также от несанкционированного доступа, раскрытия, изменения и уничтожения.

Соблюдение вашей конфиденциальности на уровне компании

Для того чтобы убедиться, что ваша персональная информация находится в безопасности, мы доводим нормы соблюдения конфиденциальности и безопасности до наших сотрудников, и строго следим за исполнением мер соблюдения конфиденциальности.

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